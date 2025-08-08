بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول

موسكو (الاتحاد)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات هاتفية بزعماء كل من الصين والهند وثلاث من الجمهوريات السوفيتية السابقة، أمس، لإطلاعهم على ما آلت إليه اتصالاته مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ بوتين في اتصال هاتفي بأن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأفاد الكرملين بأن بوتين ناقش أيضاً محادثاته مع ويتكوف مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

قال مودي في منشور منصة إكس: «أجريت محادثة جيدة ومفصلة للغاية مع صديقي الرئيس بوتين، وشكرته على إطلاعي على آخر التطورات في أوكرانيا».

وتحدث بوتين أيضاً مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي عبر عن «دعم جنوب أفريقيا الكامل لمبادرات السلام التي من شأنها إنهاء الحرب والمساهمة في إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا».

كما ناقش بوتين، أمس، نتائج زيارة ويتكوف في اتصالات هاتفية مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، ومع زعيمي كازاخستان وأوزبكستان.