مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

قتل شخص، أمس، من جراء ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، غداة ضربات على شرق البلاد أوقعت سبعة قتلى.

وأفادت وزارة الصحة بمقتل شخص من جراء الضربة التي استهدفت سيارة من طراز رابيد على الطريق السريع الرابط بين صيدا وصور.

وجاءت الضربة غداة ضربات شنّتها إسرائيل على شرق لبنان، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، ستة منهم بضربة واحدة في الطريق المؤدي إلى منطقة المصنع التي تضم المعبر الرئيسي مع سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الأول، تنفيذ الضربة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لـ«حزب الله». وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.

وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش إعداد خطة لنزع سلاح «حزب الله»، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.