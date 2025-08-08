ردود فعل دولية على الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة

أثارت الخطة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة ردود فعل منددة ومعارضة ومحذرة من الدول والمنظمات الدولية.

في ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الأمم المتحدة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخطة بأنها "تصعيد خطير" من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال متحدث باسم غويتريش، في بيان، إن "هذا القرار يشكّل تصعيدا خطيرا ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري للخطة.

وقال تورك، في بيان، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

السعودية

ندّدت السعودية بالخطة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية "تندد المملكة (...) بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

مصر

دانت القاهرة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، "بأشد العبارات" الخطة الإسرائيلية التي قالت إن هدفها "ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية".

ورأت في الخطوة "انتهاكا صارخا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني".

الأردن

جاء في بيان عن الديوان الملكي في الأردن بأن الملك عبدالله الثاني شدد "على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في الخطة. وقالت، على منصة "إكس"، إنه "يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة". كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة "الوصول الفوري وغير المقيد" للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت "وقف إطلاق النار ضروري الآن".

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إن "مثل هذا القرار" يجب أن يكون له "عواقب" على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وجاء، في منشور له، على "إكس"، أن "الوضع في غزة يظل مأسويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته".

بريطانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة بـ"الخطأ" ودعا حكومة بنيامين نتانياهو إلى "إعادة النظر فورا" بها.

وقال ستارمر، في بيان، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن"، محذرا من أنه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

فرنسا

دانت فرنسا الخطة الإسرائيلية "بأشد العبارات"، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى "طريق مسدود تماما"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت باريس "معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور على منصة "إكس"، إن الاحتلال "الكامل" لغزة "سيفاقم الوضع الكارثي أصلا من دون أن يتيح تحرير الرهائن".

ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة.

وقال المستشار في بيان "أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة"، مضيفا "في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في قطاع غزة".

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة"، معتبرا أن هذه الخطة "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة".

وأضاف عبر منصة إكس "وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار".

الصين

أعربت الصين عن "قلقها البالغ" حيال الخطة، داعية إسرائيل إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا".

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، في رسالة، بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".

تركيا

حضت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية التي حذّرت من أنها ستشكّل "ضربة قاسية" للسلام والأمن. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم".

بلجيكا

أعلنت بلجيكا أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار".