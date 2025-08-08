ترامب يدلي بتصريح بشأن حل الأزمة الأوكرانية

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، بتصريحات بشأن الأزمة الإوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

وخلال قمة ثلاثية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أكد الرئيس الأميركي أنه يقترب "بشدة من حل المسألة الأوكرانية". وأضاف أن اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض".

وقال ترامب "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يود مقابلتي في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الرئيس الأميركي "سألتقي الرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى".