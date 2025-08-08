السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريح بشأن حل الأزمة الأوكرانية

ترامب محاطا برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
9 أغسطس 2025 00:30

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، بتصريحات بشأن الأزمة الإوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
وخلال قمة ثلاثية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أكد الرئيس الأميركي أنه يقترب "بشدة من حل المسألة الأوكرانية". وأضاف أن اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض".
وقال ترامب "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يود مقابلتي في أقرب وقت ممكن".
وأوضح الرئيس الأميركي "سألتقي الرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الأزمة الأوكرانية
فلاديمير بوتين
