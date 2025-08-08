نشوب حريق في كاتدرائية قرطبة الشهيرة

اندلع حريق، الجمعة، في كاتدرائية قرطبة الشهيرة في جنوب إسبانيا، وهو معلم مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو وزاره أكثر من مليوني شخص في العام 2024، وفق ما أفادت أجهزة الإطفاء.

وتعذّر على أجهزة الإطفاء إعطاء مزيد من التفاصيل حول الحريق المستمر، مشيرة إلى أن عناصرها منتشرون في الموقع. وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب برتقالية ودخانا يتصاعد من أسوار المعلم.

وفقا لصحيفة "آ بي ثي" اندلع الحريق بسبب "مكنسة" اشتعلت نحو الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ).

تعتبر كاتدرائية قرطبة، التي كانت مسجدا، جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والعاشر.

بدأت أعمال البناء في القرن الثامن تحت إمارة عبد الرحمن الأول، ثم تم التوسيع على مراحل على مدى أربعة قرون.

بعدما استردت الممالك المسيحية شبه الجزيرة الأيبيرية من المسلمين في العام 1236 ميلادية، كُرّس الموقع كاتدرائية وأضيفت إليه عناصر معمارية كاثوليكية.