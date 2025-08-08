السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصومال يستعيد مدينة استراتيجية من الإرهابيين

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
9 أغسطس 2025 00:52

استعاد الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الدولية، "السيطرة الكاملة" على مدينة "بريري" ذات الموقع الاستراتيجي من حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد معارك استمرت أكثر من أسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجمعة.
في الأول من أغسطس الجاري، شنّت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال "هجوما كبيرا" لاستعادة مدينة "بريري" في منطقة "شبيلي السفلى".
والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أن قوات الجيش وبالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم ) استعادت "السيطرة الكاملة" على المدينة.
وجاء في بيان للوزارة أن استعادة السيطرة على "بريري" جاءت "بعد أسبوع من المعارك المستمرة".
وفق الوزارة، قُتل خلال العملية "أكثر من 100 من عناصر تنظيم الشباب". 
وقالت الوزارة "تواصل القوات الأمنية عمليات تمشيط في المدينة والمناطق المحيطة بها، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".
ينتشر في البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي.

المصدر: آ ف ب
