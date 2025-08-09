السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة تضرب جنوب اليابان

أمطار غزيرة تضرب جنوب اليابان
9 أغسطس 2025 09:45

 ضربت أمطار غزيرة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان يوم الجمعة، وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإرسال السكان إلى الملاجئ حيث وجه المسؤولون أعلى مستوى من التحذيرات في أجزاء من المنطقة.
ووقع انهيار أرضي في منزل في مدينة إيرا في مقاطعة كاجوشيما، ودفن شخصين تم إنقاذهما أحياء ونقلا إلى المستشفى، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.
وأصدرت الوكالة توجيهات إخلاء لأكثر من 360 ألف شخص في مقاطعة كاجوشيما ومقاطعة ميازاكي المجاورة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مياه طينية تتدفق في الأنهار التي ارتفع منسوبها. وفي مدينة كريشيما، وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الركبة في مركز تجاري.
وأصابت الأمطار الغزيرة وسائل النقل المحلية بالشلل وأوقفت القطارات والحافلات. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى كاجوشيما .
وشكلت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا فريق عمل للتعامل مع حالات الطوارئ والدعم وقال "الحكومة ستفعل كل شيء لحماية حياتكم وسلامتكم". 

المصدر: د ب أ
