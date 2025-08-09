السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عمليات إجلاء جراء حريق غابات في اليونان

عمليات إجلاء جراء حريق غابات في اليونان
9 أغسطس 2025 11:05

احتوت اليونان حريق غابات في ضواحي أثينا صباح اليوم السبت، لكن عمليات إخلاء المناطق المعرضة للخطر استمرت مع توقع هبوب رياح قوية خلال مطلع الأسبوع.
وأججت الرياح العاتية حرائق الغابات في مناطق واقعة قرب العاصمة إلى أخرى محيطة بمدينة أولمبيا القديمة التاريخية لتودي بحياة شخص واحد على الأقل وتدمر منازل وأراضي زراعية أمس الجمعة.
واندلع أسوأ حريق في بلدة كيراتيا الصغيرة، إلى الجنوب الغربي من العاصمة، حيث عثر رجال الإطفاء على جثة رجل مسن في مبنى محترق.
وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم السبت إن الحريق هناك تحت السيطرة لكنه لم يخمد.
تقع اليونان وبلدان أخرى على البحر المتوسط في منطقة يطلق عليها العلماء اسم "البقعة الساخنة لحرائق الغابات"، حيث تنتشر الحرائق خلال فصل الصيف الحار والجاف.

أخبار ذات صلة
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
المصدر: رويترز
اليونان
حريق غابات
آخر الأخبار
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
الأخبار العالمية
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
اليوم 14:47
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
اليوم 14:43
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
الرياضة
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
اليوم 14:15
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
الرياضة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
اليوم 14:14
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
الرياضة
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©