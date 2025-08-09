الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة أميركية، واصفا إياه بـ "اختراق مهم" لإنهاء عقود من الصراع.

وأشاد الاتحاد، في بيان رسمي، بالطرفين وبالإدارة الأميركية على هذا التقدم، داعياً إلى التنفيذ السريع للخطوات المتفق عليها، وعلى رأسها التوقيع والمصادقة على معاهدة السلام.

وأكد البيان الصادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة نحو التطبيع الكامل للعلاقات، استناداً إلى الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق سيسهم في تحقيق سلام مستدام وازدهار مشترك في المنطقة.

وذكّر الاتحاد بدوره المحوري في تهيئة الظروف لتحقيق السلام عبر مسار المفاوضات الذي استضافته بروكسل منذ عام 2021، مؤكدا استعداده الكامل لمواصلة دعم عملية التطبيع وتقديم الخبرة اللازمة لتنفيذ الخطوات العملية التالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.