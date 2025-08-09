السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
9 أغسطس 2025 12:17

 رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة أميركية، واصفا إياه بـ "اختراق مهم" لإنهاء عقود من الصراع.
وأشاد الاتحاد، في بيان رسمي، بالطرفين وبالإدارة الأميركية على هذا التقدم، داعياً إلى التنفيذ السريع للخطوات المتفق عليها، وعلى رأسها التوقيع والمصادقة على معاهدة السلام.

أخبار ذات صلة
ترامب يؤكد التزام أرمينيا وأذربيجان بوقف القتال إلى الأبد
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن

وأكد البيان الصادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة نحو التطبيع الكامل للعلاقات، استناداً إلى الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الأراضي، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق سيسهم في تحقيق سلام مستدام وازدهار مشترك في المنطقة.
وذكّر الاتحاد بدوره المحوري في تهيئة الظروف لتحقيق السلام عبر مسار المفاوضات الذي استضافته بروكسل منذ عام 2021، مؤكدا استعداده الكامل لمواصلة دعم عملية التطبيع وتقديم الخبرة اللازمة لتنفيذ الخطوات العملية التالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أذربيجان
أرمينيا
آخر الأخبار
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
الأخبار العالمية
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
اليوم 14:47
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
اليوم 14:43
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
الرياضة
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
اليوم 14:15
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
الرياضة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
اليوم 14:14
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
الرياضة
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©