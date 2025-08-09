السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

ترامب يؤكد التزام أرمينيا وأذربيجان بوقف القتال إلى الأبد

9 أغسطس 2025 12:58

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن دولتي أرمينيا وأذربيجان، الخصمين منذ فترة طويلة، أكدتا التزامها بالسلام.
وقال ترامب في حفل توقيع اتفاق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في البيت الأبيض "لقد نجحنا أخيرا في صنع السلام".
وأكد ترامب: "تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف كل القتال إلى الأبد، وفتح التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية واحترام سيادة بعضهما البعض ووحدة أراضيهما".
وتابع "لقد مضى وقت طويل، إنهما تتقاتلان منذ 35 عاما وهم الآن أصدقاء، وسوف يكونون أصدقاء لفترة طويلة".
ووقع القادة الثلاثة على الإعلان المشترك، الذي وصفه علييف بأنه خطوة أولية نحو اتفاق سلام.
وتصافح علييف وباشينيان وابتسما وأشادا بترامب، وقالا خلال المراسم التي أقيمت في البيت الأبيض إنهما سيدعوان إلى منح ترامب جائزة نوبل للسلام.
وتحدث باشينيان عن "علامة بارزة مهمة في العلاقات الأرمنية الأذربيجانية. نحن نضع أسس قصة أفضل من تلك التي كانت لدينا في الماضي".
من جانبه، ذهب علييف إلى ما هو أبعد قليلا، قائلا "نحن اليوم نقوم بإرساء السلام في القوقاز".
وأضاف علييف: "أنا متأكد من أن أرمينيا وأذربيجان ستجدان الشجاعة والمسؤولية للتصالح"، مضيفا أن الاتفاق سيؤدي إلى "سلام دائم في القوقاز".

