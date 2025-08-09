السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قمة مرتقبة بين كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو

9 أغسطس 2025 13:22

أفاد تقرير إخباري ياباني اليوم السبت بأن مكتبي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ينسقان لعقد قمة في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونقلت صحيفة أساهي شيمبون اليابانية عن مصادر حكومية عدة قولها إن من المرجح أن يعقد الاجتماع في 23 أغسطس تقريبا .
وإذا ما تم القيام بالزيارة ، فستكون الأولى التي يقوم بها لي إلى اليابان منذ توليه منصبه في أوائل يونيو الماضي ، وستشير إلى استئناف "دبلوماسية المكوك" بين زعيمي البلدين،حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
كان آخر لقاء شخصي بين لي وإيشيبا في 17 يونيو على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى ، من المتوقع على نطاق واسع أن يزور لي واشنطن لحضور أول قمة له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أن المكتب الرئاسي لم يعلن بعد عن الجدول الزمني. 

المصدر: د ب أ
اليابان
كوريا الجنوبية
