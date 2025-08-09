السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"حكماء المسلمين" يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

"حكماء المسلمين" يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
9 أغسطس 2025 14:04

 أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارت تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوض جهود إيجاد إحلال السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وشدد المجلس، في بيان أصدره اليوم، على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم.
وجدد مجلس حكماء المسلمين مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: «عسكرة المساعدات» في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
قطاع غزة
آخر الأخبار
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
الأخبار العالمية
حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
اليوم 14:47
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
اليوم 14:43
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
الرياضة
«رئيس الآسيوي» للشراع الحديث يزور نادي الحمرية
اليوم 14:15
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
الرياضة
يونايتد يضم مهاجم لايبزيج
اليوم 14:14
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
الرياضة
سلوت يحذر من قوة كريستال بالاس قبل قمة الدرع الخيرية
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©