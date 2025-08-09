حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا

استمر حريق غابات ضخم جنوب شرق أثينا في الاشتعال صباح اليوم السبت، حيث أججت الرياح القوية النيران.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن رجال الإطفاء يسيطرون على الوضع بشكل كبير، حيث يقومون بعملية واسعة النطاق تضم العديد من طائرات إطفاء الحرائق والخطط التي تجرى منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

والحريق الذي يشتعل على بعد حوالي 35 كيلومتراً خارج العاصمة اليونانية ناجم عن عمل متعمد، حسب ما ذكره رئيس بلدية واحدة من القرى المتضررة لشبكة (إي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية.

وتابع أنه تم العثور على اسطوانة غاز في موقع نشوب الحريق وأن السكان أبلغوا عن رؤية شخص يتصرف بطريقة مشبوهة على متن دراجة نارية.

وتم إخلاء العديد من القرى بسبب الحريق وإنقاذ حوالي 400 شخص.

واحترقت الكثير من المنازل في المنطقة بشكل كامل، لكن لم يعرف بعد حجم الأضرار.