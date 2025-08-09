السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا

حريق غابات ضخم بالقرب من أثينا
9 أغسطس 2025 14:47

 استمر حريق غابات ضخم جنوب شرق أثينا في الاشتعال صباح اليوم السبت، حيث أججت الرياح القوية النيران.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن رجال الإطفاء يسيطرون على الوضع بشكل كبير، حيث يقومون بعملية واسعة النطاق تضم العديد من طائرات إطفاء الحرائق والخطط التي تجرى منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
والحريق الذي يشتعل على بعد حوالي 35 كيلومتراً خارج العاصمة اليونانية ناجم عن عمل متعمد، حسب ما ذكره رئيس بلدية واحدة من القرى المتضررة لشبكة (إي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية.
وتابع أنه تم العثور على اسطوانة غاز في موقع نشوب الحريق وأن السكان أبلغوا عن رؤية شخص يتصرف بطريقة مشبوهة على متن دراجة نارية.
وتم إخلاء العديد من القرى بسبب الحريق وإنقاذ حوالي 400 شخص.
واحترقت الكثير من المنازل في المنطقة بشكل كامل، لكن لم يعرف بعد حجم الأضرار.

أخبار ذات صلة
عمليات إجلاء جراء حريق غابات في اليونان
وفاة سائحين واندلاع حرائق في اليونان وسط رياح عاتية
المصدر: د ب أ
اليونان
حريق غابات
آخر الأخبار
قصف استهدف تتارستان في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا
اليوم 18:09
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
الأخبار العالمية
زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
اليوم 17:48
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
اليوم 17:40
جاكسون يرحل عن تشيلسي
الرياضة
جاكسون يرحل عن تشيلسي
اليوم 17:31
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في «آسيوية اليخوت»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©