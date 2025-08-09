السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من محاولات عرقلة قمة بوتين وترامب

صورة مجمعة للرئيسين ترامب وبوتين
9 أغسطس 2025 16:19

قال كيريل دميترييف المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار، اليوم السبت، إن بعض الدول ستبذل "جهودا جبارة" لعرقلة الاجتماع الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف الشهر الجاري.
وقال ترامب، في وقت سابق، إن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
ولم يُكشف عن مضمون الاتفاق بعد لكنه ربما يطالب أوكرانيا بالتخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها، وهو أمر يعارضه عدد من الدول الأوروبية.
واتهم دميترييف دولا لم يحددها بالاسم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب.
وقال في منشور على طبيق تلغرام "مما لا شك فيه أن عددا من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهودا جبارة لعرقلة الاجتماع المقرر بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب"، موضحا أنه يقصد بالجهود "الاستفزازات والتضليل".
ولم يحدد دميترييف الدول التي يقصدها أو نوع "الاستفزازات" التي ربما تقدم عليها.
وأكد الكرملين أيضا خطط عقد القمة.
وقال يوري أوشاكوف مساعد بوتين إن الزعيمين "سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".
وأضاف "بالتأكيد، هذه العملية ستكون صعبة، لكننا سنشارك فيها بإيجابية وحماس".

المصدر: رويترز
قمة
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
