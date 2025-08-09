السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال

زورق ينقل عشرات المهاجرين يصل إلى البرتغال
9 أغسطس 2025 17:48

وصل زورق خشبي، على متنه 38 مهاجرا، من بينهم سبعة أطفال، إلى جنوب البرتغال، بحسب ما أعلنت السلطات، في مسار نادر من نوعه بين شمال أفريقيا وأوروبا يلجأ إليه المهاجرون على نحو متزايد.
رسا المركب، الذي كان ينقل 25 رجلا وست نساء وسبعة أطفال، على شاطئ بالقرب من مدينة "فيلا دو بيسبو" في منطقة في أقصى جنوب البرتغال، أمس الجمعة حوالى الساعة 20:00، وفق ما جاء في بيان صادر عن الشرطة.
وكان المهاجرون "في حالة وهن وبحاجة إلى رعاية طبيّة وتظهر عليهم علامات التجفاف وانخفاض حرارة الجسم"، بحسب الشرطة التي أشارت إلى نقل عشرة منهم إلى المستشفى.
ولم تقدّم السلطات أيّ تفاصيل عن جنسيات ركاب الزورق وموقع انطلاقه لكن قناة "ار تي بي" العامة قالت إن رحلة المركب استغرقت ستة أيام.
وفي السنوات الأخيرة، عبر مئات آلاف المهاجرين البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب أوروبا لكن من دون الوصول إلى البرتغال التي تقع على ضفاف الأطلسي في جنوب غرب أوروبا.

المصدر: آ ف ب
