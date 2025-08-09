السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا

قصف استهدف تتارستان في روسيا
9 أغسطس 2025 18:09

أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة تابعة له هاجمت محطة تخزين طائرات مسيرة في جمهورية تتارستان الروسية.
جاء ذلك في بيان للجهاز، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).
وقال البيان "في صباح يوم 9 أغسطس، ضربت طائرات مسيرة بعيدة المدى من مركز العمليات الخاصة "أ" التابع لوحدة دعم العمليات الخاصة، مركزا لوجستيا حيث تم تخزين طائرات مسيرة جاهزة للاستخدام والمكونات الخاصة بها".
ووفقا للتقرير، يظهر الفيديو طائرة مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تضرب مبنى المركز اللوجيستي مباشرة. وقد اندلع حريق بعد الانفجار.
وتبلغ المسافة من أوكرانيا إلى نقطة الهجوم حوالي 1300 كيلومتر.
وبحسب موقع "يوكرينفورم"، في ليلة 2 أغسطس، ضربت طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني مطارا يستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة في بريمورسكو-أختارسك، بإقليم كراسنودار، في الاتحاد الروسي، ومصنع إليكتروبريبور العسكري في بينزا.

أخبار ذات صلة
روسيا تدين خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
سان جيرمان.. «صفقة أوكرانية»!
المصدر: د ب أ
روسيا
طائرات مسيرة
تتارستان
أوكرانيا
آخر الأخبار
تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
الرياضة
تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
اليوم 21:09
لحظة هبوط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء
الترفيه
رواد فضاء يعودون إلى الأرض
اليوم 20:48
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
الرياضة
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
اليوم 20:45
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
الرياضة
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
اليوم 20:15
رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يتصافحان بحضور ترامب
الأخبار العالمية
دبلوماسي: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من اتفاق سلام نهائي
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©