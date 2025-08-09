أوكرانيا تهاجم محطة تخزين طائرات مسيرة في روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة تابعة له هاجمت محطة تخزين طائرات مسيرة في جمهورية تتارستان الروسية.

جاء ذلك في بيان للجهاز، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان "في صباح يوم 9 أغسطس، ضربت طائرات مسيرة بعيدة المدى من مركز العمليات الخاصة "أ" التابع لوحدة دعم العمليات الخاصة، مركزا لوجستيا حيث تم تخزين طائرات مسيرة جاهزة للاستخدام والمكونات الخاصة بها".

ووفقا للتقرير، يظهر الفيديو طائرة مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تضرب مبنى المركز اللوجيستي مباشرة. وقد اندلع حريق بعد الانفجار.

وتبلغ المسافة من أوكرانيا إلى نقطة الهجوم حوالي 1300 كيلومتر.

وبحسب موقع "يوكرينفورم"، في ليلة 2 أغسطس، ضربت طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني مطارا يستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة في بريمورسكو-أختارسك، بإقليم كراسنودار، في الاتحاد الروسي، ومصنع إليكتروبريبور العسكري في بينزا.