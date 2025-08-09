السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقدم بطيء في مفاوضات معاهدة مكافحة البلاستيك

الإكوادوري لويس فاياس فالديفييزو الذي يترأس مناقشات معاهدة التلوث اللباستيكي
9 أغسطس 2025 18:43

ما زال التقدّم المحرز في المفاوضات الدولية الجارية بين 184 حكومة لصياغة أول معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي "غير كافٍ"، بحسب ما أعلن الدبلوماسي الذي يترأس مناقشات الأمم المتحدة في جنيف اليوم السبت.
وقال الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييزو "لا تزال هناك أسئلة كثيرة من دون إجابات".
وأضاف "وصلنا الآن إلى مرحلة حاسمة نحتاج فيها إلى إحراز تقدم حقيقي لتحقيق هدفنا المشترك" ضمن الإطار الزمني المحدد، أي بحلول 14 أغسطس.
وقدمت الدول الـ 184، التي تتفاوض منذ الثلاثاء في جنيف، في جلسة جديدة أُضيفت بعد فشل محادثات بوسان في كوريا الجنوبية في نهاية العام 2024، مسودة الليلة الماضية مُقيّمةً عملها في مجموعات العمل الفنية.
وزاد حجم النص من 22 إلى 35 صفحة، وزاد عدد المواضيع التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الوفود من 371 في النسخة الأولية إلى حوالي 1500.

أخبار ذات صلة
العالم يسابق الزمن في جنيف للتوصل إلى معاهدة لوقف التلوث البلاستيكي
محاولة جديدة لصياغة معاهدة لوقف التلوث بالبلاستيك
المصدر: آ ف ب
معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي
التلوث البلاستيكي
معاهدة
مفاوضات
آخر الأخبار
تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
الرياضة
تين هاج: رونالدو لم يكن مشكلة في «أولد ترافورد»
اليوم 21:09
لحظة هبوط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء
الترفيه
رواد فضاء يعودون إلى الأرض
اليوم 20:48
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
الرياضة
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
اليوم 20:45
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
الرياضة
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
اليوم 20:15
رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يتصافحان بحضور ترامب
الأخبار العالمية
دبلوماسي: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من اتفاق سلام نهائي
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©