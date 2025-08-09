تقدم بطيء في مفاوضات معاهدة مكافحة البلاستيك

ما زال التقدّم المحرز في المفاوضات الدولية الجارية بين 184 حكومة لصياغة أول معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي "غير كافٍ"، بحسب ما أعلن الدبلوماسي الذي يترأس مناقشات الأمم المتحدة في جنيف اليوم السبت.

وقال الدبلوماسي الإكوادوري لويس فاياس فالديفييزو "لا تزال هناك أسئلة كثيرة من دون إجابات".

وأضاف "وصلنا الآن إلى مرحلة حاسمة نحتاج فيها إلى إحراز تقدم حقيقي لتحقيق هدفنا المشترك" ضمن الإطار الزمني المحدد، أي بحلول 14 أغسطس.

وقدمت الدول الـ 184، التي تتفاوض منذ الثلاثاء في جنيف، في جلسة جديدة أُضيفت بعد فشل محادثات بوسان في كوريا الجنوبية في نهاية العام 2024، مسودة الليلة الماضية مُقيّمةً عملها في مجموعات العمل الفنية.

وزاد حجم النص من 22 إلى 35 صفحة، وزاد عدد المواضيع التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الوفود من 371 في النسخة الأولية إلى حوالي 1500.