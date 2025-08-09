السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبلوماسي: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من اتفاق سلام نهائي

رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يتصافحان بحضور ترامب
9 أغسطس 2025 19:50

قال دبلوماسي أذربيجاني رفيع المستوى، اليوم السبت، إن مساعي السلام المدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضع أذربيجان وأرمينيا على بُعد خطوة واحدة فقط من اتفاق سلام نهائي، وتُمثل نقلة نوعية في منطقة جنوب القوقاز ذات الأهمية الاستراتيجية.
استقبل ترامب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البيت الأبيض، أمس الجمعة، وشهد توقيع الطرفين على إعلان مشترك يهدف إلى وضع حد لصراعهما المستمر منذ عقود.
بدأ الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان منذ أواخر الثمانينيات عندما انشقت منطقة ناغورنو قره باغ عن أذربيجان.
وناغورنو قره باغ منطقة جبلية في أذربيجان أغلبية سكانها من الأرمن.
واستعادت أذربيجان السيطرة الكاملة على المنطقة في عام 2023 في هجوم عسكري، مما دفع جميع الأرمن المتبقين في الإقليم، البالغ عددهم 100 ألف تقريبا، للفرار إلى أرمينيا.
وقال إلين سليمانوف سفير أذربيجان لدى بريطانيا "لقد طوي ملف العداء ونحن الآن نتجه نحو سلام دائم"، وتوقع أن يشهد ازدهار المنطقة وروابط النقل فيها تحولا إيجابيا.
وأضاف سليمانوف، الذي كان مبعوثا سابقا إلى واشنطن وعمل في مكتب الرئيس علييف وهو أحد أبرز دبلوماسيي بلاده "هذه نقلة نوعية".
وأحجم سليمانوف عن التكهن بموعد توقيع اتفاق السلام النهائي، مشيرا إلى أن علييف عبّر عن رغبته في حدوث ذلك قريبا.
وأضاف سليمانوف أن هناك عقبة واحدة فقط، وهي أن تقوم أرمينيا بتعديل دستورها لحذف الإشارة إلى ناغورنو قرة باغ.
وقال إن "أذربيجان مستعدة للتوقيع في أي وقت بمجرد أن تفي أرمينيا بالتزامها الأساسي المتمثل في إزالة مطالبها الإقليمية ضد أذربيجان في دستورها".

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الأرميني يشيد بسلام تاريخي مع أذربيجان
ترامب يؤكد التزام أرمينيا وأذربيجان بوقف القتال إلى الأبد
المصدر: وكالات
أذربيجان
أرمينيا
اتفاق سلام
