ماكرون يعلّق على احتمال اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا بدون الأوكرانيين.

وكتب ماكرون، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا من دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين يجب أن يكونوا أيضا جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك. وأشار ماكرون إلى أنه تحدث هاتفيا، في وقت سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

بعد مكالمته مع ماكرون، كتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا وفرنسا وجميع شركائنا مستعدون للعمل بأقصى قدر من الإنتاجية من أجل سلام حقيقي".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا للتفاوض على اتفاق لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق تنازلات عن أراض، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم السبت.

وحذّر زيلينسكي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، من أن "أيّ قرار من دون أوكرانيا... لن يحقّق شيئا"، مشيرا إلى أن الأزمة "لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا".