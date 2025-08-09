السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يعلّق على احتمال اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
9 أغسطس 2025 21:39

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا بدون الأوكرانيين.
وكتب ماكرون، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا من دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين يجب أن يكونوا أيضا جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك. وأشار ماكرون إلى أنه تحدث هاتفيا، في وقت سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
بعد مكالمته مع ماكرون، كتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا وفرنسا وجميع شركائنا مستعدون للعمل بأقصى قدر من الإنتاجية من أجل سلام حقيقي".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا للتفاوض على اتفاق لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق تنازلات عن أراض، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم السبت.
وحذّر زيلينسكي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، من أن "أيّ قرار من دون أوكرانيا... لن يحقّق شيئا"، مشيرا إلى أن الأزمة "لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا".

أخبار ذات صلة
بوتين ولولا دا سيلفا يناقشان الأزمة الأوكرانية
روسيا تحذّر من محاولات عرقلة قمة بوتين وترامب
المصدر: رويترز
الأزمة الأوكرانية
تسوية
اتفاق
آخر الأخبار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
اليوم 23:41
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
اليوم 23:40
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
اليوم 23:22
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
الرياضة
أتلتيكو مدريد تؤكد أزمة نيوكاسل في «الوديات»!
اليوم 23:15
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك تضرب موعداً مع كوستيوك في «سينسيناتي»
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©