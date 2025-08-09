السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين ولولا دا سيلفا يناقشان الأزمة الأوكرانية

بوتين يلتقي لولا دا سيلفا (أرشيفية)
9 أغسطس 2025 22:51

ذكر القصر الرئاسي البرازيلي أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحدث، اليوم السبت، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمدة 40 دقيقة تقريبا، مضيفا أن بوتين أطلعه على معلومات عن مباحثاته مع الولايات المتحدة و"جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة".
وجاء في بيان للقصر الرئاسي أن الزعيمين ناقشا أيضا تعاونهما في مجموعة دول بريكس "وبحثا السيناريو الحالي على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم".
وهذه المحادثة هي الأحدث في سلسلة من الاتصالات أجراها بوتين مع قادة أجانب في الأيام القليلة الماضية، قبيل الاجتماع المقرر بينه ونظيره الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.
وأجرى بوتين مباحثات مع زعيمي الصين والهند، وكلاهما عضو في مجموعة بريكس، ومع رؤساء آخرين من آسيا الوسطى وأوروبا أمس الجمعة لإطلاعهم على اتصالاته مع الولايات المتحدة بخصوص الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الأزمة الأوكرانية
