الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلّق على اجتماع أوكرانيا والحلفاء في بريطانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
10 أغسطس 2025 00:05

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بين مستشارين أمنيين من أوكرانيا والدول الحليفة كان بناء، مضيفا أنه تم الاستماع جيدا إلى وجهات نظر كييف ووُضعت المخاطر في الاعتبار.
وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا شاركوا في الاجتماع بهدف توحيد المواقف لتحقيق وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية المستمر منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
وقال في خطابه المسائي للأوكرانيين "يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معا، ومع أوكرانيا فقط، وهذا مبدأ أساسي".

المصدر: وكالات
