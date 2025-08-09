تشاد تحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن 20 عاما

قال محامي رئيس وزراء تشاد السابق سوكسيه ماسرا، السبت، إن موكله حُكم عليه بالسجن 20 عاما بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على أعمال عنف أسفرت عن 42 قتيلا في 14 مايو.

كان معظم الضحايا من النساء والأطفال في بلدة "مانداكاو" في جنوب غرب تشاد، وفق المحكمة. وكان المدعي العام قد طالب، الجمعة، بسجن المتهمين 25 عاما.

وأوقف ماسرا في 16 مايو بتهمة "التحريض على الكراهية والتمرد وتشكيل عصابات مسلحة والتواطؤ معها والتواطؤ في القتل وإشعال الحرائق وتدنيس القبور".

ومثل أمام المحكمة مع ما يقرب من 70 رجلا آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل.

تولى ماسرا منصب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس محمد إدريس ديبي لمدة خمسة أشهر تقريبا قبل أن يترشح أمامه في انتخابات مايو 2024.

وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقا ضد ماسرا في مايو فيما يتعلق باأعمال العنف في بلدة "مانداكاو".

وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، قال محامي ماسرا إن المحكمة أمرت موكله بدفع غرامة قدرها مليار فرنك أفريقي (1.8 مليون دولار أميركي).

وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.