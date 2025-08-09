الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تشاد تحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن 20 عاما

وزراء تشاد السابق سوكسيه ماسرا
10 أغسطس 2025 00:21

قال محامي رئيس وزراء تشاد السابق سوكسيه ماسرا، السبت، إن موكله حُكم عليه بالسجن 20 عاما بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على أعمال عنف أسفرت عن 42 قتيلا في 14 مايو.
كان معظم الضحايا من النساء والأطفال في بلدة "مانداكاو" في جنوب غرب تشاد، وفق المحكمة. وكان المدعي العام قد طالب، الجمعة، بسجن المتهمين 25 عاما.
وأوقف ماسرا في 16 مايو بتهمة "التحريض على الكراهية والتمرد وتشكيل عصابات مسلحة والتواطؤ معها والتواطؤ في القتل وإشعال الحرائق وتدنيس القبور".
ومثل أمام المحكمة مع ما يقرب من 70 رجلا آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل.
تولى ماسرا منصب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس محمد إدريس ديبي لمدة خمسة أشهر تقريبا قبل أن يترشح أمامه في انتخابات مايو 2024.
وفتح المدعي العام في تشاد تحقيقا ضد ماسرا في مايو فيما يتعلق باأعمال العنف في بلدة "مانداكاو".
وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، قال محامي ماسرا إن المحكمة أمرت موكله بدفع غرامة قدرها مليار فرنك أفريقي (1.8 مليون دولار أميركي).
وذكر المحامي أن فريقه يعتزم استئناف الحكم.

أخبار ذات صلة
النمسا تقضي بسجن صبي خطط لشن هجوم إرهابي
عمار النعيمي يستقبل سفير تشاد
المصدر: رويترز
تشاد
السجن
رئيس وزراء سابق
سوكسيه ماسرا
آخر الأخبار
وزراء تشاد السابق سوكسيه ماسرا
الأخبار العالمية
تشاد تحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن 20 عاما
10 أغسطس 2025
السلام.. ازدهار للجميع
الأخبار العالمية
السلام.. ازدهار للجميع
10 أغسطس 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على اجتماع أوكرانيا والحلفاء في بريطانيا
10 أغسطس 2025
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
علوم الدار
الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
اليوم 23:41
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني
اليوم 23:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©