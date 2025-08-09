الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
روسيا: قمة بوتين وترامب المرتقبة ستركز على تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف (وكالات)
10 أغسطس 2025 02:28

موسكو (الاتحاد)

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس، إن القمة المقرر عقدها في الـ 15 من أغسطس الحالي بولاية ألاسكا الأميركية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ستركز على التوصل إلى تسوية سلمية طويلة المدى للأزمة الأوكرانية.
وأضاف أوشاكوف في تصريح صحفي أن القمة ستنعقد في إطار جهود دولية لحل الأزمة الأوكرانية، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي في مناطق التقاطع الاستراتيجي بين البلدين، لاسيما بمنطقة القطب الشمالي في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الروسية - الأميركية. وأوضح أن الرئيسين اتفقا على عقد القمة في ألاسكا باعتبارها نقطة التقاء جغرافية واقتصادية واستراتيجية بين موسكو وواشنطن، مشيراً إلى احتمال عقد لقاء لاحق بين بوتين وترامب في روسيا بناء على دعوة وجهت للرئيس الأميركي.

