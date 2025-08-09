الأمم المتحدة تستعد لتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة في ليبيا

حسن الورفلي (طرابلس)



كشف مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن نية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرح خارطة طريق تشمل تشكيل لجنة حوار سياسي تضع المرحلة الانتقالية للبلاد وصولاً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، مؤكداً أن التحرك الأممي سيعمل على تحجيم أدوار الأجسام السياسية في البلاد لا سيما التشريعية والتنفيذية.

وأكد المصدر أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، ستكشف عن خارطة الطريق لحل أزمة ليبيا خلال إحاطتها خلال الشهر الجاري أمام مجلس الأمن، وذلك للحصول على الدعم الكامل لخطتها التي تهدف إلى إيجاد مخرج سياسي في البلاد والعمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام عدداً من وزراء خارجية الدول الأوروبية والعربية على المحاور الأساسية لخطتها التي عملت على وضعها بعد الاستماع لآراء ومقترحات عدد من القوى والمكونات السياسية والشبابية والمجتمعية الليبية خلال الأسابيع الماضية.