الأحد 10 أغسطس 2025
الأخبار العالمية

سوريا تلغي المشاركة باجتماعات باريس مع «قسد»

سوريا تعلن فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران
10 أغسطس 2025 02:28

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الحكومة السورية، أمس، إلغاء مشاركتها في الاجتماعات المقرر عقدها لاحقاً في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، احتجاجاً على مؤتمر الحسكة الذي عقد، أمس الأول.
وقال المصدر المسؤول في الحكومة السورية، إن «حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة»، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وأكد المصدر المسؤول أن «شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة».
واعتبر المصدر أن «المؤتمر لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع».

