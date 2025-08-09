العراق: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة

هدى جاسم (بغداد)



قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهذه القرارات «لا تعني استهداف أي جهة أو فرد».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».

وأشار السوداني إلى أن الحكومة تبنت «مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة».

وأكد على أن «حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها الفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد».

وبيّن أنه «في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء».