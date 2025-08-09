الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

260 ألف متضرر من الحرب الإسرائيلية يتلقون مساعدات نقدية

مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة في قرية راميا بجنوب لبنان (أرشيفية)
10 أغسطس 2025 02:28

بيروت (الاتحاد)

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن 260 ألف لبناني في المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية يتلقون مساعدات نقدية مباشرة. وقالت الوزيرة حنين السيد، في  تغريدة على حسابها بمنصة «إكس» أمس، إن «الدولة حاضرة إلى جانب جميع أبنائها، خاصة المتضررين مباشرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان». 
وأضافت أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل من الجنوب إلى بعلبك وصولاً إلى ضاحية بيروت، على تخفيف آثار الحرب على العائلات المتضررة ودعم قدرتها على النهوض». 
وتابعت: «أكثر من 260 ألف لبناني في المناطق المتضررة مباشرة من الحرب يتلقون مساعدات نقدية مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية على مدة 6 أشهر، كجزء من التزامنا المستمر بحماية كرامة الناس وتعزيز قدرتهم على عودة حياتهم الطبيعية».

