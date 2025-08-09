الهلال الأحمر المصري لـ«الاتحاد»: تنسيق متواصل مع الإمارات لإدخال المساعدات إلى غزة

شعبان بلال (رفح)



شددت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، على أهمية التنسيق بين المنظمات الإنسانية الإماراتية والمصرية بهدف استقبال المساعدات وإدخالها إلى غزة، مشيدةً بالجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم أهالي القطاع.

وقالت إمام، في تصريح لـ«الاتحاد» من أمام معبر رفح، إن مصر أطلقت القافلة الإغاثية الـ 11 لإدخال المساعدات إلى غزة، وذلك بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري، حيث تضم القافلة نحو 200 شاحنة تحمل أكثر من 4000 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية المخصصة لأهالي القطاع.

وأضافت أن عملية دخول المساعدات تواجه تحديات كبيرة من الجانب الآخر، أبرزها إعادة الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى الأراضي المصرية من دون إبداء أسباب واضحة، مما يفرض عبئاً كبيراً يتمثل في إعادة تعبئة وتحضير هذه المساعدات مرة أخرى.

وأشارت إمام إلى أن هناك مراكز لوجستية متكاملة في مدينة العريش تعمل على تجهيز وإعادة تعبئة المساعدات لتسهيل عملية إدخالها، موضحة أن الاستجابة المصرية لأزمة غزة بدأت منذ اللحظات الأولى.

وذكرت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن الجهود مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة محلياً ودولياً، باعتبار الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية المعتمدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة.