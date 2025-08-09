‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل11حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن «العدد الإجمالي ارتفع إلى 212 حالة وفاة، من ضمنها 98 طفلاً».

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن «83 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة، وتعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة يصنعها الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة على مدار 13 يوماً، بلغ 1115 شاحنة مساعدات فقط من أصل 7800 شاحنة مفترضة، أي أن ما دخل يعادل حوالي 14% من الاحتياجات الفعلية.

وتابع البيان: «قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة»، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية. ودعا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.