الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد

جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
10 أغسطس 2025 02:29

رام الله (الاتحاد)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن أبو ردينة قوله: «الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين». 
وأكد أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماماً كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة». 
وطالب أبو ردينة «الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع الحرب، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، للتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

أخبار ذات صلة
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الضفة الغربية
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©