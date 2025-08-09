الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل

فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
10 أغسطس 2025 02:29

شعبان بلال (غزة)

كشف المتحدث الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، عن أن آلاف المرضى في غزة يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية، ويحتاجون إلى الإجلاء العاجل لتلقي العلاج خارج القطاع، مشدداً على خطورة تفاقم الأزمة الصحية، جراء تدمير المستشفيات، ونقص الوقود الذي يؤثر على إمدادات المياه والرعاية الطارئة.
وأوضح أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كثيراً من المرضى لا يتوافر لهم علاج داخل غزة، مما يجعل من الضروري تنفيذ عمليات إجلاء طبي إلى الخارج، مشدداً على أهمية إدخال مستشفيات ميدانية متخصصة، وأطقم طبية مؤهلة، في ظل إنهاك الكوادر الطبية في القطاع، وتدمير المعدات، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد أن المنظومة الصحية في غزة منهارة بالكامل، وغالبية المستشفيات خارج الخدمة، مشيراً إلى أن إدخال مستشفيات ميدانية بات أمراً ضرورياً، في ظل حاجة القطاع الصحي إلى تدخل عاجل وجذري، لضمان قدرته على التعامل مع جزء، ولو بسيط، من حجم الكارثة الصحية الراهنة. وقال المسؤول الأممي، إن فرق الاستجابة الصحية تواصل العمل وسط ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية الصحية، لافتاً إلى وجود عقبات أمام الحركة الآمنة، وقيود مشددة مفروضة على إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.
وفي سياق متصل، أعلنت «الأونروا»، في بيان أمس، أن سكان قطاع غزة يواجهون نقصاً حاداً في مستلزمات النظافة الأساسية. 
وذكرت أن «الصابون أصبح صعب المنال في غزة»، وأكدت أن تدفقاً منتظماً لمستلزمات النظافة الأساسية، بما فيها الصابون بات ضرورة ملحة يجب تلبيتها.

