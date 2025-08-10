الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تجدد التحذير الأصفر من العواصف المطيرة

أرشيفية
10 أغسطس 2025 08:30

جدد المرصد الوطني الصيني إصدار التحذير من اللون الأصفر من العواصف المطيرة اليوم الأحد، محذراً من هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق البلاد.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من الساعة الثامنة صباح الأحد( منتصف الليل بتوقيت جرينتش) حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة أجزاء من جيانجسو، وشنجهاي، وآنهوي، وخنان، وهوبي، وهونان، وقويتشو، ويوننان، وسيتشوان، وتشونجتشينج، وشنشي، ومنغوليا الداخلية، وهيلونججيانج، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

أخبار ذات صلة
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
%17.5 حصة «الصينية» من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من جيانجسو، وآنهوي، وهوبي، وسيتشوان، وقويتشو، ويوننان أمطارا غزيرة، مع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 230 ملليمتر. ومن المتوقع أن تشهد بعض هذه المناطق هطول أمطار غزيرة ولكن لفترة وجيزة، مع أقصى هطول أمطار ساعي يتجاوز 80 ملليمتر في بعض المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية.

ونصح المركز السلطات المحلية باتخاذ احتياطات من العواصف المطيرة الغزيرة وأوصى بتنفيذ تدابير الصرف في المناطق الحضرية وعبر الأراضي الزراعية. ولدى الصين نظام تحذير من الطقس مكون من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، والأزرق.

المصدر: وكالات
الصين
الأمطار
آخر الأخبار
عبر الذكاء الاصطناعي.. الإمارات تعزز حضور "لغة الضاد" العالمي
علوم الدار
عبر الذكاء الاصطناعي.. الإمارات تعزز حضور "لغة الضاد" العالمي
اليوم 08:41
الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
اليوم 08:33
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين تجدد التحذير الأصفر من العواصف المطيرة
اليوم 08:30
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©