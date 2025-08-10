الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انخفاض المواليد يجبر كوريا الجنوبية على حل 17 وحدة عسكرية

انخفاض المواليد يجبر كوريا الجنوبية على حل 17 وحدة عسكرية
10 أغسطس 2025 10:47

 كشفت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية اليوم أن حجم قواتها المسلحة انخفض إلى 450 ألف جندي، متراجعاً عن الحد الأدنى المطلوب في حالة وقف إطلاق النار والبالغ 500 ألف جندي، مما يضع البلاد في مواجهة عجز قدره 50 ألف جندي.

 وأظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الدفاع وإدارة القوى العاملة العسكرية إلى النائبة عن الحزب الديمقراطي الحاكم تشو مي-أيه، أن الجيش فقد 110 آلاف جندي منذ عام 2019، حيث تحملت القوات البرية العبء الأكبر من هذا النقص، وأدى هذا التراجع إلى حل أو دمج 17 وحدة عسكرية على مستوى الفرق.

 وعزت وزارة الدفاع هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدل المواليد في البلاد، بالإضافة إلى تراجع أعداد المتقدمين للعمل كضباط.

 

المصدر: وام
المواليد
كوريا الجنوبية
