الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي

تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
10 أغسطس 2025 11:43

أظهرت البيانات الأولية لوكالة "فرونتكس" لإدارة الحدود الخارجية الأوروبية انخفاضاً في عمليات العبور غير النظامية للحدود الأوروبية بنسبة 18 % خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ليصل إجماليها إلى 95,200.

 

إلا أن الوكالة ورغم هذا التراجع، حذرت من ضغوط مرتفعة على ثلاث طرق هجرة بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
وفاة 7 مهاجرين من الجوع والعطش قبالة سواحل اليمن

وأكدت "فرونتكس" أن هذا العام شهد وفاة 947 شخصاً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن شبكات التهريب لا تزال تعرض حياة المهاجرين للخطر، عبر استخدام تكتيك "الإطلاق المتزامن" لعدة قوارب مكتظة.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
آخر الأخبار
إصابات في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأميركية
الأخبار العالمية
إصابات في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأميركية
اليوم 12:24
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:15
الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي
الرياضة
الانتصار الـ12 يمنح فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي
اليوم 11:51
باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية
الرياضة
باتشوكا يهزم أطلس ويواصل الابتعاد بالقمة المكسيكية
اليوم 11:43
تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©