تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت البيانات الأولية لوكالة "فرونتكس" لإدارة الحدود الخارجية الأوروبية انخفاضاً في عمليات العبور غير النظامية للحدود الأوروبية بنسبة 18 % خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ليصل إجماليها إلى 95,200.

إلا أن الوكالة ورغم هذا التراجع، حذرت من ضغوط مرتفعة على ثلاث طرق هجرة بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت "فرونتكس" أن هذا العام شهد وفاة 947 شخصاً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن شبكات التهريب لا تزال تعرض حياة المهاجرين للخطر، عبر استخدام تكتيك "الإطلاق المتزامن" لعدة قوارب مكتظة.