الأخبار العالمية

زيلينسكي يشكر أوروبا على دعمه بشأن قمة ترامب وبوتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
10 أغسطس 2025 16:52

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الزعماء الأوروبيين على دعمهم لمطالبته بالمشاركة في القمة الروسية - الأميركية الهادفة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ أسابيع، بفرض عقوبات جديدة على روسيا لعدم وقفها الصراع، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 أغسطس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس السبت، إن ترامب منفتح على حضور زيلينسكي، لكن الاستعدادات حاليا تجري لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين.
واستبعد بوتين، الأسبوع الماضي، لقاء زيلينسكي في هذه المرحلة قائلا إن شروط مثل هذا اللقاء لم تلب "للأسف".
وقال ترامب إن اتفاقا محتملا سيتضمن "تبادل بعض الأراضي بما فيه صالح الجانبين".
ويقول زيلينسكي إن أي قرارات تُتخذ من دون أوكرانيا ستكون غير قابلة للتنفيذ. وقال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والمفوضية الأوروبية، أمس السبت في بيان مشترك، إن أي حل دبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.
وأضافوا "لا يمكن تحديد الطريق إلى السلام دون أوكرانيا"، مطالبين "بضمانات أمنية قوية وذات مصداقية" لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
وقال زيلينسكي اليوم الأحد "أنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا التي تدافع عن المصالح الأمنية الحيوية لدولنا الأوروبية".
وقال مسؤول أوروبي إن أوروبا توصلت إلى اقتراح مضاد لطرح ترامب لكنه رفض تقديم تفاصيل. واتهم المسؤولون الروس أوروبا بمحاولة إحباط جهود ترامب لإنهاء الأزمة.

