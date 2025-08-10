الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان

10 أغسطس 2025 17:19

أفاد مسؤولون بإصابة 4 أشخاص، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أدى إلى خروج خمس عربات من قطار متجه إلى بيشاور عن مسارها، في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان.
ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت هذا القطار، وفقا  لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وقال مسؤول في هيئة السكك الحديدية الباكستانية إن الانفجار وقع على خط السكة الحديدية بالقرب من محطة "سبيزاند" للقطارات، على بعد نحو 25 كيلومترا من كويتا كبرى مدن إقليم بلوشستان وذلك بعد وقت قصير من مغادرة القطار المدينة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر: د ب أ
باكستان
قطار
انفجار
