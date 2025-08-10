الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: حضورنا وأوكرانيا ضروري لأي اتفاق أميركي روسي

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
10 أغسطس 2025 17:46

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، إن أي اتفاق بين واشنطن وموسكو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها"، مضيفة "سأدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين لمناقشة خطواتنا المقبلة"
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس السبت، إن ترامب منفتح على حضور زيلينسكي، لكن الاستعدادات حاليا تجري لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين.
واستبعد بوتين، الأسبوع الماضي، لقاء زيلينسكي في هذه المرحلة قائلا إن شروط مثل هذا اللقاء لم تلب "للأسف".
وقال ترامب إن اتفاقا محتملا سيتضمن "تبادل بعض الأراضي بما فيه صالح الجانبين".

المصدر: رويترز
