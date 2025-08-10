الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأردن يستضيف اجتماعا لبحث دعم إعمار سوريا

مقر وزارة الخارجية الأردنية
10 أغسطس 2025 18:04

يستضيف الأردن، بعد غد الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم "عملية إعادة بناء سوريا"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد.
وجاء في بيان للوزارة أن الاجتماع "سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".
يشارك في الاجتماع الوزير أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمعبوث الأميركي الخاص توم برّاك. 
وعلّق برّاك، عبر منصة "إكس"، على الاجتماع قائلا "يؤكد هذا الالتزام تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيها بسلام وأمن وازدهار".
يأتي الاجتماع استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان في 19 يوليو الماضي.

