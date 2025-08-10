الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اعتقال ضباط بتهمة محاولة "زعزعة الاستقرار" في مالي

عناصر من الجيش المالي (أرشيفية)
10 أغسطس 2025 18:56

أوقفت السلطات في مالي "ما لا يقل عن عشرين" عسكريا يشتبه في سعيهم لإطاحة المجلس العسكري الحاكم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني "خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل".
وأكد مصدر آخر في الجيش حصول "محاولة لزعزعة الاستقرار" مضيفا "قمنا بالاعتقالات اللازمة".
وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط).
وقال أحد أقارب الجنرال "جاء عسكريون، صباح اليوم (الأحد)، لاعتقال الجنرال عباس ديمبيله في كاتي (ضواحي باماكو). ولم يُبلّغ بسبب توقيفه".

المصدر: وام
مالي
اعتقالات
الجيش المالي
زعزعة الاستقرار
محاولة انقلاب
