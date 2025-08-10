الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دول أوروبية تندّد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة

مخيم للنازحين في قطاع غزة
10 أغسطس 2025 19:06

دانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى، اليوم الأحد، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذّرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.
وافقت الحكومة الأمنية المصغّرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجمعة على خطط لعملية واسعة النطاق تلحظ السيطرة على مدينة غزة، ما أثار موجة انتقادات محلية ودولية.
وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، إن القرار "لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن".
وأكدوا أن العملية قد تؤدي إلى "عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني"، وفق نسخة من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسبانية.
كما حذّروا من أن العملية المخطّط لها والسيطرة على مدينة غزة ستكونان "عائقا كبيرا أمام تطبيق حل الدولتين، المسار الوحيد نحو سلام شامل وعادل ودائم".
إضافة إلى إسبانيا، وقع البيان وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا.
تدفع قوى أجنبية نحو هدنة تفاوضية تعيد الرهائن وتساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع.

الأمم المتحدة تحذّر من خطورة خطة إسرائيل لاحتلال غزة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ68 وتُدخل 540 طناً من المواد الغذائية إلى غزة
المصدر: آ ف ب
خطة
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
