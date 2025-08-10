اليونان تستعد لموجة حر يصل إلى 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية طقسا حارا ورياحا عاتية، غدا الاثنين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية، مما يعني أن خطر اندلاع الحرائق عبر البلاد مازال مرتفعا.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية حتى الأربعاء، بحسب صحيفة "إيكاثيميريني" على موقعها الإلكتروني.

كما يتوقع أن تقفز درجات الحرارة، غدا الاثنين، إلى ما بين 39 و41 درجة في البر الرئيسي الغربي، وإلى ما بين 37 و39 درجة في البر الرئيسي الشمالي وبحر أيجة وإلى ما بين 35 و 37 درجة في البر الرئيسي الشرقي. وفي جزر سيكلاديز وسبوراديز وشمال كريت سوف تظل عند ما بين 30 و 32 درجة.

وبحسب مرصد أثينا الوطني، فإن طقس الغد الحار والجاف والعاصف، سوف يؤدي إلى "صعوبة بالغة في السيطرة على الحرائق في البر الرئيسي بأكمله تقريبا، وصعوبة مرتفعة جدا إلى متطرفة في السيطرة على الحرائق في الكثير من البر الرئيسي الشرقي والجنوبي".

وصنفت الأمانة العامة للحماية المدنية خطر اندلاع حرائق بأنه "شديد" لمنطقة أثينا الكبرى وفيوتيا وإيفيا على خريطتها الرسمية للتوقعات.

كان مسؤولو الحماية المدنية قد أعلنوا، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على حرائق غابات ضخمة. ولكن من المرجح اندلاع المزيد من حرائق الغابات بسبب الجفاف المستمر والعواصف القوية.

كانت المنطقة بجنوب شرق العاصمة أثينا الأكثر تضررا، حيث دُمر نحو 1600 هيكتار من الأراضي الزراعية والغابات والأراضي العشبية، وفقا لقطاع الأرصاد. وقد تم إخلاء الكثير من القرى كإجراء احترازي، وتعين إنقاذ نحو 400 شخص.