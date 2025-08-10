الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل فرض السيطرة على غزة

فلسطينيون يتفقدون منازل مدمرة جراء القصف في قطاع غزة
10 أغسطس 2025 19:44

دان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكدًا أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن العربي والإقليمي.
وجدد المجلس، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة، الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة أودى بحياة 200 مدني نصفهم أطفال، و"مصائد الموت" التي أسفرت عن 1500 قتيل.
وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعا المجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل. 
وحث المجلس المجتمع الدولي من أجل العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من خطورة خطة إسرائيل لاحتلال غزة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ68 وتُدخل 540 طناً من المواد الغذائية إلى غزة
المصدر: وام
جامعة الدول العربية
قطاع غزة
غزة
خطة
السيطرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
كريستال بالاس يضرب ليفربول بـ «الترجيحية» ويعانق «الدرع الخيرية»
الرياضة
كريستال بالاس يضرب ليفربول بـ «الترجيحية» ويعانق «الدرع الخيرية»
اليوم 20:38
30 حكماً في ورشة اتحاد اليد
الرياضة
30 حكماً في ورشة اتحاد اليد
اليوم 20:33
اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من خطورة خطة إسرائيل لاحتلال غزة
اليوم 20:30
تشيلسي يقسو على ميلان
الرياضة
تشيلسي يقسو على ميلان
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©