زلزال عنيف يهز تركيا

أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا، اليوم الأحد.

وأكدت الوكالة أن الزلزال ضرب محافظة "باليكسير" في غرب تركيا.

وشعر بالزلزال سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن إلى تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في نحو الساعة 7:53 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة "باليكسير"، بالقرب من إسطنبول، أكبر مدن تركيا، لكن لم ترد، على الفور، تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن فرق الطوارئ التابعة للوكالة التركية لإدارة الكوارث شرعت في عمليات تفتيش في أنحاء إسطنبول والمناطق المجاورة، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها وسائل الإعلام التركية، مبان منهارة في محافظة "باليكسير".

وسُجلت بعد دقائق من الزلزال هزة ارتدادية بقوة 4,6 درجة.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا، بينما قدر المركز الألماني لعلوم الأرض قوة الزلزال عند 6.19 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتتعرض تركيا لزلازل بسبب وقوعها على صفيحة الأناضول التكتونية، وهي منطقة نشطة زلزالياً بسبب تفاعلاتها مع الصفائح العربية والأوراسية والأفريقية.

وشهدت تركيا في 2023 زلزالا مدمرا بلغت شدته 7.8 درجة وضرب المنطقة بالقرب من الحدود بين تركيا وسوريا في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 2023، ثم تبعه زلزال آخر بنفس القوة تقريبا.

أدى الزلزالان إلى واحدة من أكبر الكوارث في البلدين، حيث قُتل عشرات الآلاف وجُرج عدد كبير آخر، ودمر الكثير من البنى التحتية والمملكات.