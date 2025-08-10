الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نائب الرئيس الأميركي: نعمل على لقاء بين بوتين وزيلينسكي

جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي
10 أغسطس 2025 21:15

قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأوضح، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، بثت اليوم الأحد "نحن الآن في مرحلة نحاول فيها، بصراحة، تحديد جدول زمني وأمور من هذا القبيل، وتحديد موعد اجتماع القادة الثلاثة لمناقشة إنهاء هذا الصراع".
وصرح مسؤول في البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم السبت، بأنالرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح على عقد قمة مع الزعيمين، لكن البيت الأبيض يخطط حاليًا للاجتماع الثنائي الذي طلبه بوتين.
وأضاف فانس أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع ترامب.
وقال نائب الرئيس الأميركي إن من غير المرجح أن تُرضي أي تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا أيًا من الطرفين، مرجحا أن يترك أي اتفاق سلام موسكو وكييف "غير راضيتين".
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسوية يقبلها كلا البلدين.
وقال في برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز": "لن يُسعد ذلك أحدًا. من المرجح أن يكون الروس والأوكرانيون غير راضين عنه في نهاية المطاف".
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف ترامب أن روسيا وأوكرانيا قريبتان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يُنهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وقد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضٍ كبيرة.

الاتحاد الأوروبي: حضورنا وأوكرانيا ضروري لأي اتفاق أميركي روسي
زيلينسكي يشكر أوروبا على دعمه بشأن قمة ترامب وبوتين
المصدر: وكالات
