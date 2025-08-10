ألمانيا: وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطتها

برلين (الاتحاد)



أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل رد على خطة إسرائيل توسيع عملياتها في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية: «لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط، ونريد المساعدة دبلوماسياً، ونحن نقوم بذلك».

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى اتخاذ هذه الخطوة على نحو لم يسبق له مثيل.

وقال ميرتس في المقابلة، إن توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها.

وأضاف متسائلاً: «إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟... لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك». ومع ذلك، قال المستشار إن مبادئ سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير.