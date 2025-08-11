الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا توسع نطاق برنامج الترحيل للمجرمين الأجانب

أرشيفية
11 أغسطس 2025 08:26

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها ستوسع نطاق برنامج يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، وذلك لمنعهم من إرجاء عمليات ترحيلهم. 

أخبار ذات صلة
تراجع ملحوظ في عمليات عبور الحدود غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي
وفاة 7 مهاجرين من الجوع والعطش قبالة سواحل اليمن


وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام. 
وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم. 
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقاً لمحمود. 
 
وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة. 
وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو 2024، مدعية أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي. 


المصدر: وكالات
بريطانيا
الهجرة
الأجانب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
10 أغسطس 2025
انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط مع ترقب محادثات أميركية روسية بشأن أوكرانيا
اليوم 09:55
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
الأخبار العالمية
زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
اليوم 09:39
حرائق الغابات تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تجبر على إجلاء ألف شخص في إسبانيا
اليوم 09:28
روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»
الرياضة
روبليف يتأهل إلى دور الـ32 في «سينسيناتي للتنس»
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©