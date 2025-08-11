الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيضانات وانهيارات جراء أمطار غزيرة في اليابان

أرشيفية
11 أغسطس 2025 09:01

تسببت الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو بجنوبي اليابان في فيضانات وانهيارات طينية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتم الإبلاغ عن عدة مفقودين.

 وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في أواخر الأسبوع الماضي في فقدان شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في محافظة كاجوشيما جنوبي البلاد. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أعلى مستوى من التحذير في كوماموتو. وأصدرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إشعارات إخلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص في كوماموتو وست محافظات أخرى في المنطقة. وكان عمال الإنقاذ في المنطقة يبحثون عن عدة أشخاص.

