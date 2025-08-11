فيضانات وانهيارات جراء أمطار غزيرة في اليابان

تسببت الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو بجنوبي اليابان في فيضانات وانهيارات طينية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتم الإبلاغ عن عدة مفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في أواخر الأسبوع الماضي في فقدان شخص واحد وإصابة أربعة آخرين في محافظة كاجوشيما جنوبي البلاد. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أعلى مستوى من التحذير في كوماموتو. وأصدرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إشعارات إخلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص في كوماموتو وست محافظات أخرى في المنطقة. وكان عمال الإنقاذ في المنطقة يبحثون عن عدة أشخاص.

وتم تعليق خدمة القطارات فائقة السرعة "الرصاصة" التي تربط بين كاجوشيما وهاكاتا في شمال كيوشو، بالإضافة إلى خدمات القطارات المحلية، صباح اليوم الاثنين. ووفقاً لشركة كيوشو إلكتريك باور، انقطعت الكهرباء عن حوالي 6 آلاف منزل في كوماموتو.