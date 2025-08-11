الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ

زلزال تركيا يخلف قتيلاً ويتسبب في انهيار مبانٍ
11 أغسطس 2025 09:39

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ولاية  باليكسير بشمال غربي تركيا يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتسبب في انهيار أكثر من عشرة مبان. وأصيب ما لا يقل عن 29 شخصاً.

وأحدث الزلزال، الذي كان مركزه في بلدة سينديرجي، صدمات شعر بها السكان على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال في إسطنبول - وهي مدينة يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال تبعه عدة هزات ارتدادية، بما في ذلك واحدة بقوة 4.6 درجة، وحثت المواطنين على عدم دخول المباني المتضررة.

وتقع تركيا فوق خطوط صدع رئيسية وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

المصدر: وكالات
