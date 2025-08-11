الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الألماني ينضم إلى "تيك توك"

البرلمان الألماني ينضم إلى "تيك توك"
11 أغسطس 2025 11:56

يعتزم البرلمان الألماني الاتحادي "بوندستاج" توسيع نطاق أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر استخدام منصة "تيك توك" مستقبلاً.

وقالت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، في برلين: "عندما تكون هذه الوسيلة متاحة، فلا معنى من عدم تقديم معلومات عن عملنا وعرض أعمال البرلمان عليها".

 ووفقاً للمكتب الاتحادي الألماني لحماية البيانات وحرية تداول المعلومات، استخدم المنصة العام الماضي حوالي 21 مليون شخص شهرياً في ألمانيا وحدها. وعالمياً، تجاوز عدد المستخدمين 1.5 مليار مستخدم شهرياً.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أول الأحزاب الألمانية التي استخدمت "تيك توك" وصار له تواجد قوي على المنصة على نحو لا تضاهيه فيه الأحزاب الأخرى. وتستخدم الحكومة الألمانية الآن "تيك توك".

المصدر: وكالات
تيك توك
ألمانيا
