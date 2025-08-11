الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ماكرون يعلّق على خطة إسرائيل لاحتلال غزة

نازحون في قطاع غزة
11 أغسطس 2025 17:17

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة ووصفها بأنها تنذر بكارثة غير مسبوقة، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
ووافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع.
وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج.
وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة غير مسبوقة، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها".
وأضاف ماكرون "سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية".

المصدر: رويترز
إيمانويل ماكرون
قطاع غزة
غزة
الاحتلال
إسرائيل
